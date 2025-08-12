María Angélica Guerra asumiría la curul del Miguel Uribe Turbay en el Senado

Tras la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, su curul será asumida en este último año legislativo por la siguiente persona en la lista con mayor votación. Se trata de María Angélica Guerra López.

Así lo señala la ley, según la cual, en caso de fallecimiento de un congresista, la vacante se declara inmediatamente y se procederá a la certificación del reemplazo por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que deberá ser remitida a la mesa directiva del Senado.

El artículo 278 de la ley 5ta de 1992 o reglamento del Congreso dice lo siguiente:

“(Ante) la falta absoluta de un Congresista, con excepción de la declaración de nulidad de la elección, se autoriza al presidente de la respectiva Cámara para llamar al siguiente candidato no elegido en la misma lista del ausente, según el orden de inscripción, y ocupar su lugar”.

Desde el CNE también le confirmaron a La W que la persona en asumir la curul será Guerra López, quien obtuvo 37.928 votos en las elecciones legislativas de 2022.

Guerra López es oriunda del departamento de Sucre. Es hija del excongresista Joselito Guerra de la Espriella, cercano al expresidente Álvaro Uribe.

También es sobrina de la exministra y exsenadora María del Rosario ‘Charo’ Guerra. Es de recordar que fue parte del equipo programático de las dos campañas a la presidencia del expresidente Álvaro Uribe. En julio de 2006, asumió como ministra de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).

