Vilma Jay será la embajadora de Colombia en Nicaragua: “se está a la espera del beneplácito”

Fuentes de la Cancillería le confirmaron a W Radio que “se está a la espera del beneplácito” por parte de Nicaragua para que Vilma Jay sea embajadora de Colombia en ese país, en reemplazo de León Fredy Muñoz.

Le puede interesar: Procuraduría abre investigación por salida de Carlos Ramón González a Nicaragua y uso de la embajada

De hecho, el presidente de la República, Gustavo Petro, había dado pistas de quién iba a ser la nueva embajadora en el país Centroamericano.

“La embajadora que pusimos, que trabaja en RTVC, o trabajaba, no sé, de San Andrés, no le han dado el beneplácito. Entonces, el embajador que teníamos trabajó hasta una fecha en donde Carlos Ramón no era llamado por la justicia. El 21 de enero. Hasta ahí tuvimos embajador en Nicaragua”, dijo en su momento Petro sobre la nueva funcionaria que fue corresponsal de Noticias Caracol durante más de 6 años en la isla de San Andrés.

Vea aquí: Petro reveló correo con el que Colombia pide a Nicaragua la extradición de Carlos Ramón González

Caso Carlos Ramón González y Nicaragua

Justamente sobre Nicaragua, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó que el Gobierno de Colombia solicitó que se emita una orden internacional de captura contra el prófugo exdirector Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción en la UNGRD.

“Colombia ya envió a Francia, específicamente a Lyon, a la Interpol, la orden de captura y la alerta roja. En este momento Francia evalúa la posibilidad de hacer eficaz inmediatamente esa orden. Toda orden de Interpol debe ir a Francia y ser evaluada por autoridades internacionales”, detalló el ministro el ministro Montealegre.