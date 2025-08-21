Subió a 37 el número de muertos tras caer un autobús en un río en el centro de Benín

Al menos 37 cuerpos sin vida han sido recuperados hasta el momento después de que un autobús que viajaba hacia Níger cayera a un río en el centro de Benín el pasado fin de semana, confirmaron a EFE las autoridades beninesas.

“Hasta el momento, hemos recuperado 37 cuerpos. La búsqueda continúa para encontrar a otras personas desaparecidas”, dijo a EFE a última hora del miércoles Abdel Aziz Bio Djibril, director general de la Agencia Beninesa de la Protección Civil (ABPC).

Los hechos se produjeron la noche del sábado al domingo, cuando el vehículo viajaba con 54 pasajeros a bordo y se dirigía hacia la frontera entre Benín y Níger desde Lomé, capital del vecino Togo.

“Hay muchos nigerinos entre los pasajeros, pero también benineses y probablemente de otras nacionalidades extranjeras”, detalló Djibril.

Por su lado, el Alto Consejo de Nigerinos de Benín (HCNB, por sus siglas en francés) informó en un comunicado de que más de una treintena de cuerpos fueron enterrados el martes según el rito musulmán. Mientras, el cadáver de un ciudadano togolés fue repatriado y entregado a su familia.

Nueve personas fueron trasladadas al hospital y se encuentran estables.

Dada la gravedad del accidente, varios altos responsables se desplazaron al lugar de los hechos, incluyendo al ministro beninés del Interior y de la Seguridad Pública, Alassane Seidou.

En otro comunicado, STM ofreció sus condolencias a las víctimas y afirmó que está “a la espera de las conclusiones oficiales”.

Los accidentes de tráfico son frecuentes en muchos países africanos debido al mal estado de los vehículos y de las carreteras.

