Consejo de Estado confirma fallo que “tumbó” elección del diputado del Magdalena Rafael Noya

La Sección Quinta del Consejo de Estado dejó en firme el fallo del Tribunal Administrativo del Magdalena en el que se anuló la elección de Rafael Noya como diputado de ese departamento por incurrir en doble militancia.

El alto tribunal adoptó dicha determinación al concluir que tal como se probó en primera instancia, Noya se postuló para continuar en la Asamblea por el partido Fuerza Ciudadana sin haber renunciado a tiempo a su curul por el partido MAIS.

Para la Sección, Noya García tenía que haber renunciado a su escaño 12 meses antes como mínimo, independiente de sus explicaciones, tendientes a justificar que no había cumplido la normativa debido a que de forma intempestiva el MAIS le había negado renovarle el aval, y por ende acudió a Fuerza Ciudadana.

“Por lo tanto, aun cuando el señor Rafael Emilio Noya García obtuvo el aval del MAIS admitió que nunca formó parte de su proyecto político y que, por el contrario, siempre fue simpatizante de Fuerza Ciudadana, cabe preguntarse por qué no renunció a la curul en la Asamblea Departamental del Magdalena, una vez el grupo significativo de ciudadanos obtuvo su personería jurídica en el año 2022”, se lee.

De acuerdo con los consejeros de Estado, era previsible que el MAIS le negara el aval a Noya conforme aceptó que siempre fue militante de Fuerza Ciudadana y, además, las curules pertenecen a los partidos y “no a los candidatos”.

Le puede interesar: Se apaga la vida de un joven que encarnaba los anhelos por una nueva Colombia: Consejo de Estado

“En este asunto, así la Sala reconozca que el señor Noya García siempre ha sido simpatizante de Fuerza Ciudadana, es un hecho indiscutible e incuestionable que el aval para ser diputado del Magdalena en el periodo 2020-2023, fue otorgado por el MAIS y, por ende, tenía la obligación de renunciar a la curul”, sentenció el fallo.

Escuche W Radio en vivo: