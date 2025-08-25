El embajador de la UE en Colombia pide a los grupos armados no causar “más odio y dolor”

El embajador de la Unión Europea (UE) en Colombia, Gilles Bertrand, pidió este sábado a los grupos armados ilegales que desistan de sus disputas para no producir “más odio y dolor” como el causado por los ataques del pasado jueves contra un helicóptero policial y una base aérea en los que murieron 19 personas y más de 70 quedaron heridas.

Tras calificar como “actos terroristas” el ataque contra el helicóptero en que murieron 13 policías en la localidad de Amalfi, departamento de Antioquia (noroeste), y el camión bomba contra la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, capital del Valle del Cauca (suroeste), donde murieron seis civiles y 79 quedaron heridos, el diplomático hizo el llamado a la paz.

“Los grupos armados ilegales deben desistir de su estrategia de sobrepuja, en particular en el Cauca y el Valle. La violencia sólo produce más odio y dolor, que alejan el país del camino de la paz”, manifestó en su cuenta de X.

Ambos ataques han sido atribuidos por el Gobierno colombiano a dos grupos de las disidencias de la antigua guerrilla de las FARC.

Bertrand concluirá este domingo su misión como embajador de la UE en Colombia, que se caracterizó por el apoyo a las distintas iniciativas de paz en el país, muchas de ellas financiadas por la Unión Europea.

Por eso, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le entregó el viernes el Sello Restaurativo para la Paz como reconocimiento a su respaldo a la paz y a las víctimas.

Le puede interesar:“Arancel del 30% tendría impacto negativo en ambas partes”: exnegociador Unión Europea sobre Trump

“El apoyo de la Unión Europea ha sido fundamental para el avance de nuestro trabajo y para las próximas sentencias restaurativas que emitirá el Tribunal para la Paz”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, al entregarle el reconocimiento.

Bertrand será reemplazado en Colombia por François Roudié, actual embajador de la Unión Europea en el Salvador.

Escucha W Radio en vivo aquí: