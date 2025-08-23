El comisario de Defensa de la UE pide no dividir Europa en “zonas de influencia”

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Berlaymont, sede de la Comisión Europea, el 17 de agosto de 2025 en Bruselas, Bélgica. (Fotografía de Thierry Monasse/Getty Images) / Thierry Monasse

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, dijo este sábado durante un acto en Bruselas por el día de la Bandera de Ucrania que Europa debe aprender lecciones de historia y no dividirse en “zonas de influencia”, e insistió en que “todos los países tienen derecho a elegir su destino”.

“Necesitamos aprender lecciones de la historia: no dividir a Europa en zonas de influencia. Todos los países tienen derecho a elegir su destino: ser miembros de la OTAN o de la Unión Europea (UE), Ucrania incluida. Y nadie tiene derecho a veto en esa decisión, ni siquiera (Vladímir) Putin”, dijo Kubilius.

El comisario lituano recordó que este mismo día también se conmemora el aniversario del Pacto Molotov-Ribbentrop, o Tratado de no Agresión entre Alemania y la Unión Soviética, firmado por los gobiernos de Adolf Hitler y Iósif Stalin en 1939 y en el que se establecía cuales eran las zonas de influencia soviética y alemana en la Europa oriental.

“También fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el comienzo de 50 años de esclavitud en los países bálticos y más tarde en Europa central”, apuntó Kubilius.

“El futuro de Europa sería totalmente diferente si Putin triunfara. Y no lo logrará. Porque existe Ucrania. Ucrania con su bandera. Bandera de la historia, bandera del dolor, bandera de la lucha, bandera de la victoria y bandera de los héroes”, añadió.

