Julio César Triana respondió a Petro: “Yo no ando buscando retenes de bandidos”

El representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, respondió en la noche de este 27 de agosto al presidente Gustavo Petro, luego de que asegurara que el atentado en contra del congresista, del que fue víctima el pasado 13 de agosto, no fue por razones políticas, sino que respondió a que “se metió a un retén de bandidos”.

¿Qué le dijo Triana al presidente Petro?

Triana dijo a Petro: “Esto que usted dijo no solamente es indigno de quien lidera un país, sino que revictimiza a quienes hemos sido víctimas de la violencia en Colombia (...) esos que usted llama bandidos, nosotros los llamamos estructuras criminales organizadas que se han tomado esa región”.

Y agregó: “Yo no ando buscando retenes de bandidos. Yo recorro el Huila porque es mi derecho como congresista y como líder político, así como usted también lo hizo en su momento. Es el Estado el que tiene el deber de garantizar que podamos movernos seguros. O lo que usted pretende decir es que ya no podemos recorrer nuestros territorios porque eso equivale a ‘buscar retenes’”, escribió en X.

También reclamó que el Gobierno nunca respondió a su solicitud de crear un batallón para enfrentar la crisis de seguridad. “¿No le contaron que, como congresista, con mis colegas del Huila, le envió una carta pidiendo la creación de un batallón de alta montaña para esa zona? ¿No le contaron? Y usted nunca respondió”, dijo.

Finalmente, pidió que se avance en las investigaciones sobre el atentado, porque según dijo, la Fiscalía General de la Nación no ha avanzado en esas indagaciones, y dijo que pareciera que Petro “se adelanta a funciones que no le corresponden”.