António Guterres expresó su “profunda consternación” por terremoto de Afganistán

António Guterres en Ginebra, Suiza durante febrero de 2025. FOTO: EFE / TIL BUERGY ( EFE )

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este lunes 1 de septiembre su “profunda consternación” por el terremoto de magnitud 6,0 que la pasada noche azotó el este de Afganistán, dejando más de 800 víctimas mortales y unos 2.700 heridos.

“El secretario general expresa su solidaridad con el pueblo afgano, extiende sus sinceras condolencias a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos”, detalla el comunicado remitido hoy por el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric.

Las Naciones Unidas y sus socios en Afganistán se están coordinando ahora con las autoridades talibanes de facto para evaluar rápidamente las necesidades, brindar asistencia de emergencia y estar preparados para movilizar apoyo adicional.

Además, la ONU está elaborando un llamamiento de emergencia y se han liberado 5 millones de dólares del fondo de emergencia de las Naciones Unidas para hacer frente a esta catástrofe.

“Las Naciones Unidas en Afganistán no escatimarán esfuerzos para ayudar a la población, pero la financiación humanitaria actual es insuficiente para atender las necesidades. El Secretario General pide recursos humanitarios adicionales para responder urgentemente a la tragedia y las crisis actuales”, alerta el comunicado.

Según el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, 800 de los fallecidos y 2.500 heridos se registraron en Kunar, mientras que en Nangarhar hubo doce muertos y 255 heridos, las dos provincias más afectadas por el seísmo, situadas en el este del país y en la frontera con Pakistán.

Mujahid advirtió de que las cifras “no son definitivas y podrían aumentar”, mientras las operaciones de rescate continúan desde la madrugada para localizar supervivientes, dificultadas por los deslizamientos de tierra que han bloqueado las carreteras en el este del país y que impiden acceder a zonas remotas.

El temblor inicial se registró a las 23:47 del domingo hora local (19:17 GMT) y fue seguido de al menos dos réplicas de magnitud 5,2. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro del seísmo a 27 kilómetros al este de Nangarhar y a una profundidad de ocho kilómetros, lo que suele amplificar su poder de destrucción.

El Gobierno talibán ha desplegado helicópteros para evacuar a víctimas en zonas aisladas, mientras hospitales como el de Jalalabad, el más cercano al epicentro, están desbordados por la llegada de heridos.

