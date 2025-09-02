Procuraduría alerta retrasos en compromisos del MinEducación tras 5 años del huracán lota

La Procuraduría General de la Nación llamó la atención del Ministerio de Educación Nacional por el incumplimiento de los acuerdos pactados con la comunidad raizal de Providencia tras el huracán lota en 2020.

Le puede interesar: Procuraduría amplía investigación contra la canciller Rosa Villavicencio

Estos acuerdos fueron ordenados por la Corte Constitucional en el marco de la reconstrucción de las islas, pues, desde la fecha, la Procuraduría asegura que no se ha iniciado el proceso para acatar los acuerdos.

El ente de control, en la carta dirigida al ministro de Educación, Daniel Rojas, resaltó su preocupación por los retrasos en el cumplimiento de los compromisos.

Los acuerdos pendientes, surgidos en la consulta previa realizada en diciembre de 2024, incluyen la articulación con universidades de la costa norte para la creación del Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible del Caribe, el estudio de factibilidad para la Gran Universidad del Caribe y el fortalecimiento de la etnoeducación mediante un proyecto comunitario.

La Procuraduría aseguró, que se estaría vulnerando el derecho fundamental a la educación. En esta comunicación, el ente de control solicitó un cronograma detallado al Ministerio de Educación con las acciones a seguir.

Desde el Ministerio Público se insistió en la urgencia de cumplir con estos compromisos, al considerar que de su materialización depende no solo la garantía del derecho a la educación, sino también la preservación cultural y social de la comunidad raizal.