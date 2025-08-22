“La búsqueda de paz no puede hacerse a expensas de la vida de los colombianos”: Procurador a Petro

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, hizo un duro llamado al presidente de la República, Gustavo Petro, tras los atentados terroristas ocurridos en Cali y Amalfi (Antioquia) que han dejado 18 muertos y más de 70 heridos.

El jefe del Ministerio Público planteó al presidente revisar la estrategia de paz de su Gobierno, conforme a los últimos hechos violentos.

“Presidente: la búsqueda de la paz es loable y legítima. Como ya lo he observado, casi todos los Presidentes de la República de las últimas décadas lo han intentado también, pero ello no puede hacerse a expensas de la seguridad de la nación y las vidas de los colombianos”, dijo el jefe del Ministerio Público.

Para el procurador se debe avanzar en un plan urgente de fortalecimiento de la Fuerza Pública y al mismo tiempo, se tiene mirar con lupa la preocupante expansión de los grupos criminales, buscando someterlos con la dureza de la ley.

“La memoria de un pasado violento nos obliga a mantenernos firmes y vigilantes, impidiendo que la criminalidad socave los cimientos de nuestra institucionalidad,” sentenció Gregorio Eljach.

El jefe del Ministerio Público concluyó su declaración señalando la necesidad de “velar por la democracia, asegurando la realización de unas elecciones en paz y con plenas garantías es el camino para construir un futuro de prosperidad y justicia para Colombia”.