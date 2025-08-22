Presidente Petro descarta decretar conmoción interior en el país, tras atentado terrorista en Cali
El presidente Petro dio a conocer la información luego de un consejo extraordinario de paz y seguridad en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.
En la noche de este jueves, 21 de agosto, y luego de un consejo extraordinario de paz y seguridad, el presidente Gustavo Petro anunció que descarta decretar conmoción interior en el país, tras el atentado terrorista en Cali, que dejó seis personas muertas.
Noticia en desarrollo…