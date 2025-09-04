Miles de rayos provocaron una nueva ola de incendios en California, Estados Unidos

Áreas quemadas, estructuras y vehículos en el campamento chino del condado de Tuolumne, California, Estados Unidos, el 3 de septiembre de 2025. (Foto de Tayfun Coskun/Anadolu a través de Getty Images) / Anadolu

Miles de rayos secos generados por tormentas eléctricas cayeron el martes 2 de septiembre en el estado de California, provocando una nueva ola de incendios en la temporada más álgida de fuegos, mientras los equipos de emergencia luchan por contener las llamas.

Los múltiples incendios fueron numerados y agrupados bajo el nombre de TCU September Lightning por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

“El complejo TCU September Lightning está ardiendo en múltiples incendios, con un total de aproximadamente 4.800 hectáreas”, indicó Cal Fire este miércoles.

Uno de esos incendios está afectando a la histórica comunidad de Chinese Camp, ubicado en el condado de Tuolumne, un lugar clave durante la fiebre del oro en California, y que ahora se encuentra bajo amenaza debido al avance de las llamas.

El incendio destruyó el histórico edificio de correos de la ciudad, construido en 1854, según informó el miércoles el canal KCRA.

El condado de Calaveras también es uno de los más afectados por este brote de incendios, mientras que otros incendios se encuentran en las faldas de la Sierra Nevada.

California ha experimentado en el pasado incendios provocados por rayos, entre ellos el complejo de rayos LNU, que quemó casi 1.500 edificios en toda la Bahía Norte en 2020.

