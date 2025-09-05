Gerente de la campaña de Eduardo Verano respondió a préstamo que vincula a funcionarios

Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa | Foto: Colprensa / Juan Manuel Cantillo

A través de un comunicado, Jorge de Castro Illera, gerente de la campaña del actual gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, se pronunció sobre las denuncias relacionadas con un millonario préstamo vinculado a funcionarios públicos de la actual administración.

De acuerdo con las denuncias del exsecretario de Desarrollo Económico del Atlántico, Anatolio Santos, en W Radio, los recursos iban dirigidos a la campaña política de Verano.

Según el exfuncionario, dicho préstamo fue realizado por Pedro Lemus, el actual secretario general de la Gobernación, Óscar Pantoja, Secretario de la Junta de Ciudadela Universitaria y el exsenador, Laureano Acuña.

En respuesta a la situación, Jorge de Castro Illera, en calidad de Gerente de la campaña, aseguró que “nunca recibió recursos del señor Anatolio Santos, ni en calidad de préstamo ni en calidad de donación”.

Asimismo, mencionó que las cuentas de la campaña fueron auditadas rigurosamente por las autoridades del Partido Liberal Colombiano y, adicionalmente, toda la información fue revisada y aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), “en estricto cumplimiento de la ley”.

En su pronunciamiento, también señaló que todos los aportes, contratos y gestiones financieras fueron tramitados exclusivamente a través de su gerencia, por lo que aseguró que, los recursos de Santos no ingresaron a la campaña.

“En consecuencia, cualquier versión que afirme la existencia de donaciones o préstamos del señor Anatolio Santos a esta campaña es falsa y carente de todo. Ratificamos, una vez más, nuestro compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto a las instituciones, principios que han guiado cada etapa de nuestro ejercicio”, indicó.

