Por falla nacional, Oficina de Pasaportes del Atlántico suspendió temporalmente sus servicios

Este jueves, 4 de septiembre, la Gobernación del Atlántico dio a conocer a través de un comunicado que fueron suspendidos temporalmente los servicios de la Oficina de Pasaportes del departamento, por fallas tecnológicas del Ministerio de Relaciones Exteriores en todo el país.

De acuerdo con la información entregada por la autoridad regional, la contingencia se presenta en el sistema nacional.

En ese sentido, desde la Oficina detallaron que, por la situación, se suspendieron los servicios de expedición, entrega y renovación de pasaportes.

“En el día de hoy ha sido suspendido el servicio de expedición, entrega y renovación de pasaportes debido a una falla a nivel nacional en los sistemas de la Cancillería”, manifestó la Oficina de Pasaportes del Atlántico.

Por la contingencia, las personas que tienen sus citas asignadas serán reprogramadas hasta que la Cancillería supere la dificultad.

Asimismo, la Gobernación del Atlántico recomendó no utilizar los servicios de personas ajenas a la entidad y acudir a los canales oficiales de información.

Cabe mencionar que, para el caso del departamento del Atlántico, los ciudadanos pueden dirigirse al correo: pasaporte@atlantico.gov.co.