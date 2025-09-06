PGN hace llamado al MinAmbiente por emergencia ambiental causada en la Ciénaga Grande

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado a la activación inmediata de las distintas instituciones nacionales y locales frente a la emergencia ambiental generada por la planta conocida como ‘Cola de Caballo’ en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

Esta situación afecta la pesca de alrededor de 700 hectáreas de los manglares de los pueblos palafitos de Nueva Venecia, Buenavista y Trojas de Cataca.​

Durante una mesa interinstitucional convocada para buscar soluciones a esa problemática, el Ministerio Público recordó que existe un Comité de Coordinación creado bajo la Resolución 1300 de 2016, que debe cumplir los compromisos adquiridos en la Convención Ramsar, y urgió porque se concrete el plan de manejo pendiente desde hace más de 20 años.

Asimismo, solicitó la inclusión de la Procuraduría en la mesa técnica del próximo 17 de septiembre.