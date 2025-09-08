Avance médico en Cúcuta: extraen tumor cerebral con técnica innovadora que preserva tejido sano

La ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) dio un paso histórico en su capacidad para realizar cirugías neurológicas complejas. Bajo la dirección de los cirujanos Víctor Enrique Antolínez y Rafael Neira, se extrajo un glioma de alto grado, ubicado en la región parieto-occipital derecha, usando ácido 5-aminolevulínico, más conocido como GLIOLAN.

Este compuesto convierte el tumor en una tonalidad rosa-fucsia fluorescente, facilitando su diferenciación del tejido cerebral sano. Así, los médicos pueden ser más radicales en la resección sin comprometer zonas vitales del cerebro, lo que aumenta las posibilidades de sobrevida y mejora la calidad de vida del paciente.

El paciente, un hombre de 45 años diagnosticado con glioblastoma, fue sometido con éxito al procedimiento. La intervención representa no sólo un logro clínico, sino también una consolidación de la capacidad resolutiva del HUEM para casos de alta complejidad dentro del área de neurocirugía.

Este tipo de avance refuerza el compromiso del hospital con la atención especializada, el acceso a procedimientos innovadores y el bienestar de la comunidad regional. Ahora, los pacientes del departamento no necesitan trasladarse a centros de mayor complejidad para recibir este tipo de tratamiento puntero.

En un contexto donde los gliomas de alto grado, como el glioblastoma, tienen un pronóstico reservado y una mediana de supervivencia limitada, estrategias que mejoran la precisión quirúrgica son clave para alargar la vida útil del paciente y brindar mayor esperanza en su recuperación.

