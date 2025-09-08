Empieza juicio contra hombre acusado de planear asesinato de Trump en un campo de golf

Comenzó este lunes, 8 de septiembre, la selección del jurado en el juicio de un hombre acusado de planear el asesinato a balazos de Donald Trump en un campo de golf de Florida durante la campaña presidencial del año pasado.

En una situación inusual, Ryan Routh, de 59 años, se está representando a sí mismo en el juicio en Fort Pierce, Florida, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas.

El residente de Hawái, quien no tiene formación legal, está acusado de intento de asesinato, agresión a un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego. Podría enfrentar cadena perpetua si es condenado.

Entre sus demandas para prepararse para el juicio, Routh ha solicitado strippers y un campo de putt de golf mientras está detenido, según medios estadounidenses.

Las peticiones, así como la solicitud de Routh de que los jurados sean seleccionados según sus opiniones sobre Gaza y el deseo de Trump de comprar Groenlandia, han sido rechazadas por el tribunal.

Routh fue arrestado el 15 de septiembre de 2024, después de que un agente del Servicio Secreto vio el cañón de un rifle sobresaliendo de los arbustos en el perímetro del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando antes de las elecciones de noviembre.

El agente abrió fuego y Routh, quien huyó en un vehículo, fue arrestado poco después.

El incidente ocurrió en medio de medidas de seguridad reforzadas para Trump tras un intento de asesinato el 13 de julio, cuando Matthew Crooks, de 20 años, disparó varias veces durante un mitin, y uno de los disparos rozó ligeramente la oreja derecha del entonces candidato.

El ataque, en el que un asistente al mitin murió, resultó ser un punto de inflexión para el regreso de Trump al poder.

Crooks fue inmediatamente abatido por las fuerzas de seguridad y su motivación sigue siendo desconocida.

El juicio de Routh es presidido por la jueza Aileen Cannon, quien fue nombrada por Trump durante su primer mandato como presidente.

