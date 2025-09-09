Camila Osorio y Emiliana Arango serán las cartas de Colombia en el WTA 500 de Guadalajara

En un cuadro principal superpoblado de jugadoras europeas, las colombianas Camila Osorio y Emiliana Arango darán la cara por Latinoamérica en el WTA 500 de Guadalajara, que inició este lunes 8 de septiembre

Ambas raquetas cafeteras vuelven a México, donde los títulos les han sido esquivos, aunque en torneos de categoría WTA 250.

Osorio fue subcampeona en Monterrey en 2022 y Arango perdió la final del WTA 500 de Mérida este año.

Ubicada en el puesto 63° del ránking WTA, Osorio partirá como octava cabeza de serie en Guadalajara; en primera ronda enfrentará a la rusa Kamilla Rakhimova (65).

“Estoy muy feliz de regresar a mi segunda casa, vengo a disfrutar nuevamente de este gran torneo”, dijo Osorio, que jugará el WTA 500 de Guadalajara por cuarto año consecutivo.

La tenista originaria de Cúcuta, de 23 años, busca en Guadalajara el cuarto título WTA Tour de su carrera, luego de que en abril se coronara por tercera vez en el WTA 250 de Bogotá.

Por su lado, Emiliana Arango (84° del ránking), de 24 años, saldrá por el primer título de su carrera. Su debut será ante la quinta preclasificada, la polaca Magda Linette (37).

La semana anterior, la jugadora de Medellín llegó a los cuartos de final de un WTA 125 que se celebró también en Guadalajara y en el que participaron tenistas que están en el cuadro principal como la canadiense Rebecca Marino y la polaca Katarzyna Kawa.

Ambas colombianas jugarán sus encuentros de primera ronda hoy martes 9 de septiembre en el Estadio AKRON de Guadalajara. Arango lo hará en el tercer turno a las 5:10 de la tarde, mientras que Osorio hará lo propio a las 7:00 de la noche.

El WTA 500 de Guadalajara se disputa en las pistas de superficie dura del Complejo Panamericano de Tenis y repartirá un millón de dólares en premios.

Escuche W Radio en vivo aquí: