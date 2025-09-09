¿Cómo consultar si fue embargado por infracciones de tránsito? Paso a paso

Un embargo ocurre cuando un acreedor, por ejemplo, un banco, interpone una demanda para que un juez le obligue a una persona morosa a responder con su patrimonio para saldar la deuda.

“Un ciudadano puede ser embargado, porque puede tener multas de tránsito sin pagar, saldos pendientes, acuerdos de pago en mora o porque puede tener carros en los patios de la SDM“, detalló la Alcaldía de Bogotá.

Paso a paso para consultar si fue embargado por infracciones de tránsito

Si desea consultar si sus cuentas fueron embargadas por comparendos pendientes siga el paso a paso:

Ingrese a la página oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad haciendo clic aquí.

haciendo clic Haga clic en el botón ‘Consulte aquí comparendos, acuerdos de pago y embargos’.

Ingrese el número de identificación de su documento y el número de placa del vehículo.

y el número de placa del vehículo. Digite el código de seguridad de la imagen que arroja la página y haga clic en ‘Buscar’.

de la imagen que arroja la página y haga clic en ‘Buscar’. El sistema le mostrará un mensaje en el que se le indicará si se encuentra o no en proceso de embargo.

¿Qué pasa si al vehículo embargado le orden una inmovilización?

Para el caso de inmovilización de un vehículo embargado, “la SDM cobrará todos los costos asociados a la retención y los honorarios del secuestro, estos los debe asumir el deudor de forma adicional al valor de la multa, más los intereses moratorios”.

¿Qué hacer si fue embargado por comparendos de tránsito?

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, para solicitar un desembargo, primero deberá realizar el pago total de la deuda y solicitar a la Secretaría Distrital de Movilidad el levantamiento de la medida.

Luego de revisar y verificar que la deuda está saldada, la entidad encargada realizará la debida actualización ante el SIM.

Siendo así, indican que la Secretaría Distrital de Movilidad “adelanta internamente el trámite de desembargo ante la oficina de tránsito o de registro correspondiente”, proceso que puede tardar hasta 15 días hábiles después de realizar el pago y hacer la solicitud de desembargo.

“Una vez se verifica que la obligación motivo de embargo no registra saldo pendiente por cobrar, de forma masiva y sin que medie una solicitud del interesado”, añade la Secretaría.

Tenga en cuenta que esta solicitud la podrá realizar de manera presencial o virtual, diligenciando el formulario Radicación de correspondencia que se encuentra en la página web de la entidad o haciendo clic aquí.