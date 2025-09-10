Amnistía consideró “ilegal e inhumana” la orden israelí de evacuar la ciudad de Gaza

Amnistía Internacional (AI) definió este miércoles 10 de septiembre como “ilegal e inhumano” el desplazamiento forzoso, ordenado ayer por las tropas israelíes, contra la ciudad de Gaza en el marco de su ofensiva para expulsar a cerca de un millón de personas y tomar la capital.

“El desplazamiento masivo de los residentes de la ciudad de Gaza es cruel, ilegal y agrava aún más las condiciones de vida genocidas que Israel está infligiendo a la población palestina”, declaró la directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef.

La organización recalca que la población es obligada a desplazarse hacia el sur del enclave palestino, a una “pequeña zona” que no es apta para la “vida humana” y a través de vías no seguras.

Amnistía Internacional ha declarado que los desplazamientos forzosos y constantes ordenados por Israel contra la población civil gazatí violan el derecho internacional humanitario y constituyen “crímenes de guerra y de lesa humanidad”.

La organización también recalcó que muchos no pueden llegar al sur debido al coste del traslado, la falta de tiendas y la desnutrición y la hambruna que ya sufren en especial los niños pequeños, “cuyos cuerpos son demasiado frágiles” para afrontar el traslado.

El desplazamiento también resulta casi imposible para las personas con problemas de movilidad o en sillas de ruedas, que permanecen atrapadas por la destrucción.

Desde que empezó la ofensiva israelí -sobre la que existe un consenso entre relatores de la ONU y ONG de que es un genocidio- más de 64.600 palestinos han muerto, entre ellos más de 19.000 niños.

Amnistía Internacional instó a los Estados y empresas “que siguen armando a Israel” a detener la cooperación con el Gobierno israelí, ya que “se arriesgan a ser cómplices del genocidio”.

“Todos aquellos con influencia sobre Israel deben presionar para que se ponga fin de inmediato a la campaña genocida y se garantice el pleno acceso humanitario a la población civil de Gaza”, concluyó la organización.

