Marchas en Bogotá desde el 11 hasta el 14 de septiembre: lugares y horarios de las manifestaciones

Según mencionó la Alcaldía de Bogotá, el jueves 11, viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de septiembre, se adelantaran jornadas de manifestaciones que se desarrollarán en diversos puntos de la ciudad.

Asimismo, explicó qué dichas manifestaciones estarán acompañadas por diferentes eventos artísticos y culturales.

Las marchas y manifestaciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:

Jueves 11 de septiembre de 2025

3:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conversatorio y acción jardín simbólico Centro de Memoria, Paz y Reconciliación Convoca: Colectivo Angie Paola Baquero, CMPR y Posmonumenta

Viernes 12 de septiembre de 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre Vivas Galería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30)Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

Sábado 13 de septiembre de 2025

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre VivasGalería Feminista Siempre Vivas Calle 26 con Carrera 30 Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

2:00 p. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Conmemoración de los 5 años de los jóvenes asesinados en Bogotá y Soacha el 9 de septiembre del 2020 Plaza de BolívarConvoca: Colectivo 9S y BVP20

Domingo 14 de septiembre de 2025

8:30 a. m. – Marcha: Volvemos a Marchar por nuestros Derechos Paradero SITP (Villas de La Capilla, Km 5 vía al Guavio)Cancha de Chaparral (Calle 187 con Carrera 4ª) Plazoleta de La Mariposa (Calle 163A con Carrera 52B)

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Pinta de Memoria de Camila y Camilo en la Galería Feminista Siempre VivasGalería Feminista Siempre Vivas (Calle 26 con Carrera 30) Convoca: Colectiva de Mujeres Muralistas

10:00 a. m. – Evento cultural con reivindicaciones: Ruta de la Memoria Sur OrienteCalle Décima con Carrera 27 SurConvoca: Azules + allá de la muerte

Desde la Alcaldía recalcaron que “respetamos el derecho a la protesta social pacífica. Es por esto que la Secretaría Distrital de Gobierno (SDG), a través de su equipo de gestoras y gestores de diálogo social y convivencia y de derechos humanos, estarán acompañando y atendiendo las actividades culturales, marchas y manifestaciones programadas”.

Afectaciones en la movilidad

Aunque la Alcaldía no especificó los puntos en los que se pueda ver afectada la movilidad de la ciudad, sí mencionó que es probable que los servicios de transporte público, como Transmilenio o SITP, presenten demoras, desvíos o cierres temporales.

Recomendaciones finales