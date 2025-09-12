Capturan hombre que se hacía pasar por gay para engañar a víctimas en apps de citas en Bogotá
Al hombre, que también registra delitos en Venezuela, se le registran 40 casos de robo y usurpación de entidad.
Tras varios meses de investigación, hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron la captura de Mario Antonio Modesto Cañizalez, de 37 años, y quien, a través de aplicaciones de citas, engañaba a sus víctimas, en su mayoría extranjeras de países como Francia y Estados Unidos.
No contento con el engaño a sus víctimas de alto perfil económico, Modesto robaba la entidad de las mismas y se apoderaba de sus pasaportes para así evitar ser identificado. Como un ladrón profesional, el hombre ponía sus fotos sobre los documentos hurtados.
Según los investigadores, que analizaron todos los movimientos de Modesto- quien también cometió delitos en Venezuela-, “el hombre contactaba a sus víctimas por medio de la red social de citas GRINDR. Posteriormente, al entrar en confianza, programaba su encuentro en hoteles de alta categoría para posteriormente drogarlos y robarlos”.
Las autoridades identificaron que el delincuente hacía uso de sustancias químicas, entre los las Ribotril, y así podía poner a sus víctimas en estado de indefensión.
Finalmente, las autoridades identificaron que el hombre se movilizaba entre Bogotá y Villavicencio para hacer compras de lujo.
