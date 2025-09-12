Contraloría advirtió sobre estado del nuevo puente Pumarejo: podría convertirse en elefante blanco. Foto: Cortesía.

La Contraloría General de la República advirtió que, el nuevo Puente Pumarejo podría convertirse en un elefante blanco, de no demolerse la estructura anterior.

Durante una mesa de trabajo, el ente de control explicó que, el desmonte del viejo puente, que no permite el paso de embarcaciones de gran calado, tendría un costo cercano a los $110 mil millones de pesos.

Dichos recursos deberán ser asumidos por el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Sin embargo, aunque ya se conoce el monto, aún no hay una ruta clara para el proceso y no se cuenta con la licencia correspondiente para proceder con la demolición.

Según la vicecontralora en funciones, Lilibeth Aguilera, la principal preocupación de la entidad radica en que, el nuevo puente fue inaugurado en 2019 con una inversión de más de $800 mil millones de pesos, sin que hasta el momento se cumpla con el objetivo con el que fue construido.

Asimismo, cuestionó que aún no se decida sobre la anterior infraestructura.

Aunque se ha tratado la posibilidad de un desmonte parcial y su uso para fines turísticos, la Contraloría dio a conocer que no se tiene formalidad sobre dicho plan.

Finalmente, indicaron que se continuará con la definición del plan de desmonte, el cronograma y el aporte de recursos.

