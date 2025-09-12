Defensoría del Pueblo calificó de “extraña” la propuesta del presidente de fumigar con glifosato

La Defensoría del Pueblo cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro de volver a fumigar con glifosato los cultivos de uso ilícito. Frente al tema, Iris Marín manifestó que el incremento de hectáreas de coca obedece a incumplimientos en el proceso de paz y la falta de control territorial.

“Es extraño y sorprendente que el gobierno plantee esta propuesta en este momento y de hecho que los ponga además en cabeza de la Corte Constitucional la responsabilidad de cambiar la política”, señaló Iris Marín.

Manifestó que el impacto de esta estrategia de aspersión no es sostenible si no está acompañado de otras medidas para las comunidades. “Lo que hay que hacer es volver al plano original que es todo el tema de sustitución, obviamente con un control territorial de la fuerza pública y con unos compromisos de los grupos especialmente de aquellos que están en procesos de conversaciones para que permitan que las comunidades sustituyan su economía”, agregó.

Cabe señalar que el Gobierno de Estados Unidos estudia la descertificación de Colombia, por el aumento de los cultivos ilícitos en el país.

