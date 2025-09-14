Conozca Sensor: el festival de música techno que llega a noviembre 2025 en Bogotá
El colectivo Sensor, creado por amantes de la música electrónica, celebra su tercera edición con un despliegue artístico que busca consolidar la escena techno en el país.
Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Festival de música. Foto de stock, Getty Images.
El Sensor Festival se realizará el 15 de noviembre en el Campincito, con más de 100 artistas teatrales y DJs internacionales como Dimey, Angerfish y Odimel, además de una gran presencia de talentos nacionales. Con 3 escenarios y un formato al aire libre, el festival promociona experiencias que van desde el techno más denso hasta fusiones con ritmos mucho más suaves.
Las entradas y su costo pueden variar de acuerdo a la ubicación en el lugar, pudiendo llegar hasta los $400,000 pesos y pudiéndose comprar desde los 195,000$
- Le puede interesar: “Colombia es un gran destino para la música”: Gondwana sobre el Festival Cordillera 2025
“Nos gusta al aire libre porque permite expresar bien las ideas; es una fiesta que le apuesta a la diversidad sonora y artística”, afirmaron sus actuales organizadores.
Escuche la entrevista aquí:
Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá
15:00
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo aquí:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles