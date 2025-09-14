W Fin de SemanaW Fin de Semana

Tendencias

Conozca Sensor: el festival de música techno que llega a noviembre 2025 en Bogotá

El colectivo Sensor, creado por amantes de la música electrónica, celebra su tercera edición con un despliegue artístico que busca consolidar la escena techno en el país.

Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá

Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá

15:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Festival de música. Foto de stock, Getty Images.

Miguel Ángel González

El Sensor Festival se realizará el 15 de noviembre en el Campincito, con más de 100 artistas teatrales y DJs internacionales como Dimey, Angerfish y Odimel, además de una gran presencia de talentos nacionales. Con 3 escenarios y un formato al aire libre, el festival promociona experiencias que van desde el techno más denso hasta fusiones con ritmos mucho más suaves.

Las entradas y su costo pueden variar de acuerdo a la ubicación en el lugar, pudiendo llegar hasta los $400,000 pesos y pudiéndose comprar desde los 195,000$

Nos gusta al aire libre porque permite expresar bien las ideas; es una fiesta que le apuesta a la diversidad sonora y artística”, afirmaron sus actuales organizadores.

Escuche la entrevista aquí:

Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá

15:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad