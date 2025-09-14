Conozca Sensor: el festival de música techno que llega a noviembre 2025 en Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá

El Sensor Festival se realizará el 15 de noviembre en el Campincito, con más de 100 artistas teatrales y DJs internacionales como Dimey, Angerfish y Odimel, además de una gran presencia de talentos nacionales. Con 3 escenarios y un formato al aire libre, el festival promociona experiencias que van desde el techno más denso hasta fusiones con ritmos mucho más suaves.

Las entradas y su costo pueden variar de acuerdo a la ubicación en el lugar, pudiendo llegar hasta los $400,000 pesos y pudiéndose comprar desde los 195,000$

“Nos gusta al aire libre porque permite expresar bien las ideas; es una fiesta que le apuesta a la diversidad sonora y artística”, afirmaron sus actuales organizadores.

Escuche la entrevista aquí:

Play/Pause Sensor Festival, la apuesta por el tecno en Bogotá 15:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: