“La que se dio fue la más alta”: directora de la CCJ sobre la sentencia de la JEP

Este 16 de septiembre, siete antiguos miembros del secretariado de las Farc, incluido su máximo jefe, Rodrigo Londoño, fueron sentenciados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ocho años de sanciones restaurativas.

Cabe señalar que los exintegrantes de la guerrilla de las Farc tendrán restricciones a la movilidad y no habrá pena de cárcel.

Es por eso que la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez, quien además representa una gran parte de las víctimas de las Farc, estuvo en los micrófonos de W Sin Carreta y comentó la sentencia.

De acuerdo con Rodríguez, en el Acuerdo de Paz de 2016 se previeron distintos regímenes de sanciones, entre ellos el de sanciones propias. “Este aplica a las personas que ingresaron de manera voluntaria a la jurisdicción, reconocieron todos sus crímenes y, por ende, reciben sanciones inferiores". Asimismo, aclaró que estas sanciones deben ser de entre 5 y 8 años; por lo tanto, “la sentencia que se dio fue la más alta”.

“En general, las personas están satisfechas con la condena no solo porque fueron condenados por secuestro, sino también por asesinato, violencia sexual, etc. Sin embargo, hay una molestia general, pues no se especificó en donde deben cumplir la condena”, afirmó.

Por otra parte, la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, afirmó que en la sentencia se estableció que cada uno de los excomandantes está condenado a 8 años de pena, tendrán un brazalete de geolocalización permanente.

Además, se menciona que deberán trabajar en alguno de los 4 proyectos establecidos

Memoria y reparación simbólica

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Ambiente

Minas

No obstante, no se menciona cuanto tiempo deberán dedicarle a cada plan.

