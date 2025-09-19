Alcaldía de La Mesa decretó toque de queda en el municipio por “problemas de orden público”. Foto: Alcaldía de La Mesa.

Cundinamarca

En la noche del jueves, 18 de septiembre, la Alcaldía de La Mesa dio a conocer que se decretó toque de queda en el municipio, luego de que se presentaran manifestaciones por más de dos días.

Las protestas eran por parte de los comerciantes, quienes mostraron su rechazo a los cambios viales y la implementación de zonas de parqueo regulados en el municipio.

Ante esta situación, haciendo uso de sus facultades, la alcaldesa Laura Londoño tomo la medida como respuesta a las protestas en el municipio de La Mesa que terminaron en el bloqueo de la vía Mosquera - Girardot.

En el decreto N.º 085 de 2025 se explica que al presentarse “situaciones que están alterando el orden público en el municipio de La Mesa el día de hoy 18 de septiembre de 2′25, generando situaciones de riesgo y seguridad para todos los habitantes, lo que hace necesario que se tomen medidas de emergencia como el toque de queda total para toda persona desde esta noche 11:00 p.m. y hasta las 5:00 a.m. iniciando el día 18 de septiembre y finalizando el viernes 19 de septiembre“.

Además, la administración municipal decidió que los servidores públicos cumplan sus labores y servicios en jornada sin atención al público. Asimismo, la Alcaldía de La Mesa tomó otras medidas.

Medidas tomadas por la Alcaldía de La Mesa

Toque de queda para menores de edad

Inicia el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Inicia el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:p.m. y termina el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Ley seca

Inicia el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Inicia el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Prohibición de la circulación de parrillero en motocicleta

Inicia el jueves 18 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Inicia el viernes 19 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

Inicia el sábado 20 de septiembre de 2025 a las 11:00 p.m. y termina el domingo 21 de septiembre de 2025 a las 5:00 a.m.

#ComunicadoOficial 🇭🇺|| Septiembre 18 de 2025 DECRETO No 085 DE 2025 “POR MEDIO SE ESTABLECE EL TOQUE DE QUEDA EN EL... Posted by Alcaldía de La Mesa Cundinamarca on Thursday, September 18, 2025

Escuche W Radio en vivo aquí: