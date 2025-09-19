Fiscalía capturó a tres extraditables por contaminar buques en el Caribe colombiano

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que, en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional, y con el apoyo de la DEA, se hicieron efectivas órdenes de captura con fines de extradición contra tres hombres señalados de adherir cargamentos de clorhidrato de cocaína a embarcaciones que salían desde la Costa Atlántica.

Dichos alijos se dirigían a países del Caribe y de Centroamérica.

De acuerdo con las autoridades, los sujetos fueron identificados como Óscar Iván Morón Ramos, alias ‘Supervisor’; Nelson Javier Granados Sastoque, alias ‘Primo’; y Yesid Sepúlveda Montiel, alias ‘Guachupita’.

Los hombres fueron detenidos por requerimiento internacional en diligencias realizadas en el sector Gaira, en Santa Marta (Magdalena); y en los barrios Villa Carolina y San Pachito, en Barranquilla (Atlántico).

De acuerdo con la Fiscalía, una corte de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico les atribuye cargos relacionados con narcotráfico.

Los ahora detenidos, al parecer, fijaban con elementos magnéticos cajas con estupefacientes a los cascos de los buques que partían a sus destinos de interés.

Presuntamente, los señalados obtenían información de trabajadores de empresas portuarias y de logística marina sobre la ubicación e itinerarios de las motonaves.

Los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras se formalizan los trámites para su extradición a Puerto Rico.

Escuche W Radio en vivo aquí: