Juan Carlos Florián volvió a tomar posesión como nuevo ministro de la Igualdad

En una ceremonia privada tomó posesión nuevamente del cargo, el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, tras expedirse el decreto de su nombramiento que fue firmado por el presidente de la República Gustavo Petro. El funcionario había renunciado hace pocos días tras una suspensión del Tribunal de Cundinamarca.

Esto tras admitirse la demanda de nulidad interpuesta por el estudio de Derecho Juan Manuel López, que argumentó que el nombramiento de Florián Silva en el cargo de ministro de la Igualdad reduciría la representación de las mujeres en el gabinete del presidente Petro por debajo del 50%, teniendo en cuenta que las nueve ministras representan el 47,37%.

“De acuerdo con los nombramientos en los 19 ministerios, el porcentaje de participación de las mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio de los ministerios del sector central del orden nacional es del 47,4 % (9 de 19), mientras que el de los hombres es del 52,6 % (10 de 19). Para cumplir con la cuota de género del 50% exigida por la Ley 581 de 2000, modificada por la Ley 2424 de 2024, se necesitaría que al menos 10 de los 19 cargos fueran ocupados por mujeres”, se lee en el auto.

Sin embargo, la discusión se dio por terminada luego de que el Gobierno sostuviera que con la designación de una mujer en el Ministerio TIC se subsana cualquier infracción.