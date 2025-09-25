Abelardo de la Espriella denunció debilitamiento de su esquema y “entuteló” a Presidencia y UNP

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, denunció que su esquema de seguridad fue debilitado en cuatro hombres y un chaleco blindado, y a la fecha aún no ha sido reforzado, a pesar de varias solicitudes que han sido enviadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En la acción constitucional el precandidato, por medio del abogado Germán Calderón España, señaló que a pesar de que han enviado sendos oficios a la Unidad Nacional de Protección pidiendo el reforzamiento de las medidas ante su campaña a la presidencia, han recibido respuestas poco satisfactorias.

Por ejemplo, De la Espriella y Calderón resaltaron en la tutela que el pasado 24 de septiembre recibieron un oficio en el que se indica que su caso sería analizado en el Comité de Coordinación de Medidas en el Proceso Electoral, proceso que puede demorar semanas y mientras tanto, el riesgo permanece.

Para los tutelantes la respuesta es inadmisible al tener en cuenta que los precandidatos de derecha ya cuentan con un precandidato asesinado, Miguel Uribe, y amenazas que han sido puestas en conocimiento ante la Fiscalía, donde el Centro Democrático ha advertido que se están ofreciendo ocho millones de dólares por las cabezas de los precandidatos de derecha.

“En el caso que nos ocupa, su vida, su integridad, su seguridad y la de su familia está por encima de una simple notificación y un trámite que podría demorar meses, pues como ya se evidenció con el magnicidio del precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, en cualquier momento pueden atentar contra mi poderdante y mi familia, máxime, cuando ya se conocen amenazas y hasta la puesta de un precio por su cabeza” se lee.

Adicionalmente, solicitaron medidas cautelares de protección en favor de Abelardo De la Espriella tendientes a que mientras se resuelve la tutela “se restablezca el esquema de seguridad en forma inmediata e integral y el de su familia, para evitar un perjuicio irremediable a su vida y a su familia” indica el documento.

