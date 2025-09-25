Golpe al apoderamiento ilegal de hidrocarburos: más de 128.000 fueron galones incautados

El Grupo de Operaciones Especiales (GOESH) y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental recuperaron 12.500 galones de combustible robado, así como lograron la incautación de 179.458 galones y la inhabilitación de 21.133 galones.

Al tiempo, se destruyó una refinería clandestina, un tanque tipo marciano y se desmantelaron tres piscinas de almacenamiento ilegal.

La Policía Nacional neutralizó nueve válvulas ilícitas,b

Los operativos, desplegados en Cundinamarca, Santander, Cesar, Casanare y Barrancabermeja, permitieron detener a presuntos responsables, incautar camiones cisterna y remolques, así como frustrar la comercialización de miles de galones que habrían alimentado economías delictivas.

Las operaciones permitieron afectar directamente las finanzas de Grupos de Delincuencia Común Organizada (GDCO), el GAO Clan del Golfo y el GAO ELN, quienes habrían estado sustrayendo cerca de 10.000 galones semanales de hidrocarburos en Cundinamarca y Santander, con un valor ilícito superior a $600 millones de pesos mensuales.

Gracias a estas acciones se logró la captura de seis personas, cinco en Cundinamarca y una en Barrancabermeja tanto por orden judicial producto de la investigación como en flagrancia.

En Casanare, la incautación de más de 104.000 galones de derivados del petróleo representa una afectación estimada en $1.158 millones de pesos, mientras que en La Gloria (Cesar), la recuperación de 2.500 galones y la captura de cuatro personas golpea el aparato logístico del Frente de Guerra Nororiental del ELN. De esta manera, se logró la captura de cuatro personas asociadas a estos delitos.

