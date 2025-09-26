Incautadas dos toneladas de las disidencias en el pacífico caucano

El alijo que estaría valuado en 13 millones de dólares fue encontrado en depósito ilegal de la vereda La Candelaria. Crédito: Fuerzas Militares de Colombia.

Las autoridades lograron la incautación de más de dos toneladas de marihuana en el municipio de López de Micay, costa pacífica caucana que pertenecería a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

La operación la desarrolló la Armada nacional a través de la Infantería de Marina Número 4.

Las Fuerzas Militares, reportaron que el alijo que estaría valuado en 13 millones de dólares fue encontrado en depósito ilegal de la vereda La Candelaria, donde estaban camuflados 2.200 kilogramos de marihuana.

Con este golpe a la estructura narcotraficante se dejan de distribuir más de 370 mil dosis afectando las rentas criminales utilizadas para perpetrar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil.

Las operaciones militares continúan en desarrollo en todo el departamento del Cauca para restarle capacidad delictiva a los grupos armados al margen de la ley.