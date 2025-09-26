Un colaborador de las disidencias fue capturado y otro murió tras operativo policial en el Cauca

En el operativo fueron capturados otros dos supuestos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’. Crédito: Policía Nacional.

La Policía Nacional reportó la captura en el norte del Cauca de alias ‘Ardilla’ presunto colaborador de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, responsable de múltiples delitos.

El director de la Policía general Carlos Fernando Triana señaló que los hechos se registraron en Santander de Quilichao en el marco de la ofensiva contra el multicrimen.

El alto oficial también reportó la muerte del hombre de confianza de alias ‘Ardilla’, conocido como alias ‘Pantera’, quien se enfrentó durante el operativo de las autoridades.

“Estos dos delincuentes, con orden de captura por homicidio y con antecedentes de feminicidio, fuga de presos, porte ilegal de armas, concierto para delinquir, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales y suministro a menor, dinamizaban crímenes y extorsiones”, explicó el director.

En el desarrolló de las operaciones además de la incautación de dos pistolas, munición, proveedores de fusil y material de intendencia, fueron capturados otros dos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’.

La Policía Nacional destacó que con este resultado se propina un golpe contundente a la capacidad delictiva de este grupo armado ilegal en el norte del Cauca.