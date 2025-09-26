Inspeccionaron inmueble en el que fabricaron bebida que dejó 11 personas sin vida en Barranquilla. Imagen de referencia. Foto: cortesía.

Las autoridades confirmaron que en la inspección que se realizó al lugar, en él se preparó el licor artesanal que dejó sin vida a 11 personas en condición de calle en Barranquilla.

Según indicaron desde la Policía, el lugar ya había sido objeto de diligencias de allanamiento, debido a la comisión de actividades irregulares.

Asimismo, señalaron que se trataría de un inmueble de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que había sido objeto de medidas judiciales y suspensión del poder dispositivo.

El bien, ubicado en el sector de Las Nieves, en el sur de la ciudad, era utilizado por un hombre identificado como Nicolás Manuel Medrano, una de las víctimas morales y quien fabricaba y distribuía el licor adulterado.

Ante la situación, la institución confirmó que se adelantan indagaciones para determinar la razón por la que el lugar seguía usándose para cometer actividades ilegales.

Adicionalmente, se mantienen las alertas sanitarias ante la posibilidad de que el licor continúe siendo distribuido en las zonas vulnerables de la ciudad.

Desde la Policía también aseguraron que, durante la inspección, se encontraron 285 botellas utilizadas para envasar el líquido alterado, así como materiales de producción e insumos.

Cabe mencionar que, por el consumo de la bebida con altas dosis de metanol y que se comercializaba por cerca de $2 mil pesos, también permanecen hospitalizadas otras 9 personas.

