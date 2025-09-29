Permisos deberán estar listos cinco días antes de los eventos en Bogotá: alcalde Galán

Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que habrá una modificación al decreto que regula los tiempos de acreditación de la documentación para poder realizar grandes eventos en Bogotá.

Ahora, los permisos deberán estar definidos cinco días antes de su realización.

“Habrá una modificación de los tiempos del Sistema Único de Gestión para el Registro, Evaluación y Autorización de Actividades de Aglomeración de Público (SUGA) para que los eventos están con o sin permiso cinco días antes de los eventos, pero si no se ha aprobado todo no se hará el evento para evitar esto”, anunció Galán.

De igual forma, Galán confirmó que la documentación por parte del promotor Ocesa para el desarrollo del concierto de Kendrick Lamar estaba incompleta y, por lo tanto, no se dio la autorización técnica para el evento y así salvaguardar la seguridad de los asistentes.

“El sábado 26 de septiembre no tenían la información completa que se había pedido al encargado del concierto y por eso no se tuvo la información para poder expedir ese concepto”, expresó.

El alcalde también aseguró que el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) tiene una responsabilidad también al emitir un concepto: “Yo revisé y se garantiza que todas las condiciones estén dadas para que se eliminen los riesgos, pues no se puede pedir un concepto si no se tiene la información completa”, agregó Galán.

Escuche W Radio en vivo: