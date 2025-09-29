Una persona murió ahogada en Las Gachas en Guadalupe, Santander. Foto: Suministrada. / Foto: Cortesía para Caracol Radio Bucaramanga

Bucaramanga

Conmoción ha causado el fallecimiento de un hombre oriundo de Piedecuesta cuando se encontraba disfrutando con amigos en Las Gachas en el municipio de Guadalupe en Santander y se sumergió en uno de los pozos en donde no estaría permitido realizar este tipo de prácticas.

"Reiteramos a todos los visitantes que, aunque estos balnearios son un atractivo turístico de gran belleza natural, es indispensable seguir las recomendaciones de los guías locales y de las autoridades competentes“, señaló la alcaldía de Guadalupe a través de un comunicado tras esta situación que se presentó.

Reiteraron que desde el momento en que se conoció el suceso, iniciaron las labores de rescate con el apoyo de la alcaldía, la Defensa Civil, la Policía y el cuerpo de Bomberos.

Como Yeiner Alexander Ochoa Vesga de 29 años fue identificado el hombre que falleció por inmersión en estos pozos.