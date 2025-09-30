Así es ‘Serialmente’, pódcast y libro que narra casos de asesinos seriales en todo el mundo
Sebastián Camelo, creador del pódcast ‘Serialmente’, dijo en La Hora Del Regreso que “cada país tiene su historia, cada país puede tener su top 5”.
Así es ‘Serialmente’ pódcast y libro que narra casos de asesinos seriales en todo el mundo
12:12
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Serialmente, pódcast. Fotos: captura de pantalla y Getty Images.
Este martes, 30 de septiembre, habló en los micrófonos de La Hora del Regreso, Sebastián Camelo, creador del pódcast ‘Serialmente’, un producto de audio que narra historias de asesinos seriales en todo el mundo, para referirse a la historia que hay detrás de la creación de este medio.
Lea más: “Es un trabajo artístico y social”: Álvaro Restrepo sobre ‘El Colegio del Cuerpo’
Le puede interesar
El pódcast pasó a ser un libro en donde en los capítulos se cuentan como jamás se han contado estas historias, por ejemplo, las del asesino Andrés Mendoza, el ‘carnicero de Atizapán’, que Camelo comenta, fue uno de los capítulos que más disfruto en escribir.
En estas dos formas de ‘Serialmente’, Camelo encontró una forma de también expresarse en lo que piensa y hace como autor. Se ven casos de México, Chile, Argentina, Ecuador: “cada país tiene su historia, cada país puede tener su top 5”.
También, comentó que dentro de todo este proceso de conocer las historias y narrarlas se topó con la historia de David Parker Ray, quien torturaba a sus víctimas y las grababa.
Contó que para este capítulo él se encargó de escuchar, traducir y narrar las grabaciones, pero llegó un punto en dónde esto lo afectó, al punto de llegar a soñar con esto “en el proceso a veces se olvida que es algo real”.
Si desea escuchar el pódcast puede hacerlo haciendo clic aquí: https://open.spotify.com/show/2tKOuyn1Ul1Qd9w2L0ayX5
Escuche la entrevista completa a continuación:
Así es ‘Serialmente’ pódcast y libro que narra casos de asesinos seriales en todo el mundo
12:12
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Escuche W Radio en vivo:
WRadio FM
Directo
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles