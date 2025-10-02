Cuestionan solicitud que busca mantener la medida domiciliaria para Carlos Mattos. Foto: Colprensa / EXTERNOS( Thot )

Este miércoles 1 de octubre se conoció una nueva solicitud realizada por la defensa del empresario Carlos Mattos para mantener su beneficio de prisión domiciliaria.

El caso se encuentra en el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas de Barranquilla, mismo que también resolvió concederle la domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida empresa del chance, Enilce López, alias ‘La Gata’.

Según se conoció, entre las pretensiones de la defensa del condenado en el caso Hyundai, se encuentra que Mattos, por motivos de salud, permanezca en su vivienda.

Cabe recordar que, este logró el beneficio de manera transitoria y a través de una acción de tutela.

De resultar favorable la decisión del Juzgado, quedaría en firme la prisión domiciliaria de la que goza actualmente.

Mattos se encuentra condenado a 9 años y 5 meses de prisión, por corrupción en el caso Hyundai.

