A Colombia ya no la conocen por Pablo Escobar, ahora el mundo la conoce por Petro”: Gustavo Petro

En medio de su visita a Ibagué, en donde participó de la convocatoria por la democracia, la dignidad y la independencia nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, fue enfático en decir que a Colombia en el exterior, ya no la conocen por Pablo Escobar.

Por eso explicó Petro: “ya en el mundo no conocen a Colombia por el señor Pablo Escobar, y lo que hacía, los amigos políticos del señor Pablo Escobar, ahora solo lo reciben en Washington y el pueblo norteamericano debe saberlo, aquí ahora el mundo conoce a Colombia por Petro. Porque les sonó a rock, porque les sonó algo moderno que habla de la crisis climática”.

Añadió: “los dictadores de hoy quieren acabar con que el pueblo sepa qué significa la crisis climática, porque viven de la codicia del petróleo y carbón”. Además, el presidente Petro recordó que sabe perfectamente qué significaron sus palabras en Nueva York, al lado del músico. Roger Waters.

“Si me lanzara los barrería de nuevo”: Presidente Petro cuestionó que no haya reelección.

Desde Ibagué, el presidente Gustavo Petro cuestionó que no haya reelección en Colombia, según dijo, por maniobras de los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

“Hicieron una norma, primero Uribe, con el ‘artículito’ para reelegirse, y después Santos, que después de reelegirse acabó la reelección”, dijo.

Además, agregó que “seguro que a Duque no lo iban a reelegir, pero ellos saben que si yo me lanzara a elecciones, los barrería de lejos. Aquí lo demuestro, pónganme a Paloma, a Vicky, al De La Espriella o a Pinzón, pónganme a los tibios, y les gano a todo juntos. Si saben por qué y qué tenemos que hacer, ¿entonces por qué nosotros estamos hablando de los problemas de Colombia?, así cometamos errores, solucionamos y estamos llenando de orgullo, no hablando de odios”.

