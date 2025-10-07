“Manifestación social es un derecho legítimo, pero pierde su esencia con el vandalismo”: MinDefensa

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez Suárez, hizo un llamado a las personas que participan en las marchas en favor de la causa palestina para que estas se desarrollen bajo los principios de respeto, convivencia y no violencia.

El alto funcionario reiteró que toda manifestación social es un derecho legítimo y que debe contar con el acompañamiento, la protección y el respeto de las autoridades.

Además, destacó que las protestas pacíficas son parte esencial de una sociedad libre y plural como la colombiana.

En ese sentido, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático al rechazar los hechos de vandalismo registrados en los últimos días en Bogotá, donde algunos individuos han atacado gremios, sedes diplomáticas, establecimientos comerciales y propiedades privadas.

El ministro de Defensa aseguró lo siguiente: “Cuando ese derecho (a movilizarse) se ve infiltrado por acciones delincuenciales o por quienes intentan sembrar odio y dividir al país, pierde su esencia y destruye la causa legítima de quienes sí se manifiestan en paz y con respeto”.

De igual forma, el ministro Sánchez rechazó con contundencia toda forma de violencia, recordando que la protesta no puede ser excusa para destruir, atacar o promover el odio y la polarización.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a denunciar a quienes, infiltrados en las marchas, cometen actos contrarios a la ley.

