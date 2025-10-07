¿Puerta giratoria para elegir contralor de Bogotá? Los concejales con familiares en la CGR

Se acerca la elección de contralor de Bogotá y todo apunta a que será Juan Camilo Zuluaga, quien quedó en tercer lugar en el examen de conocimientos y publicó sus libros con inteligencia artificial, como denunció Daniel Coronell en esta emisora.

Él fue secretario privado del contralor General Carlos Hernán Rodríguez y director de la Diari, una de las oficinas más poderosas de esa entidad a la que renunció para buscar ser el nuevo contralor de Bogotá.

Pero vuelve y juega la puerta giratoria del ‘yo te elijo tú me eliges’. Varios concejales de Bogotá, que son quienes definen quién será el contralor distrital, tienen familiares trabajando en la Contraloría General.

Miremos algunos nombres. Carlos Arturo Correa, hermano del concejal Ricardo Correa, trabaja en el despacho del Contralor desde julio del año pasado.

Daniel López, hijo del concejal Fernando López, también trabaja en el despacho del Contralor desde noviembre del año pasado.

José Alberto González, hermano de Rolando González, entró hace un año y trabaja en la delegada de las TIC.

Estefanía Ocampo, esposa de Papo Amín, ingresó desde 2019 pero tiene contrato hasta diciembre de este año.

Por su parte, según nos dijo el concejal David Saavedra, su esposa María Angélica Ramos también trabaja en el ente de control. Incluso nos dijo que se va a declarar impedido.

Y hay más: la hermana de Samir Abisambra y el hermano de Andrés Onzaga.

Les preguntamos a los concejales y señalaron que próximamente definirán si se declaran impedidos o no, peor aseguran que no hay conflicto de interés.

Sin embargo, el Concejo debe definir estos impedimentos y usualmente no los aceptan por lo que los concejales podrán votar sin ningún inconveniente para elegir al nuevo contralor de Bogotá.

