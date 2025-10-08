Se define el abierto de Shanghái: fechas, cruces y horarios de los partidos finales

Este miércoles, 8 de octubre, finalizaron los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái. En dicha fase no se presentaron grandes sorpresas a excepción del encuentro entre Lorenzo Mussetti quien fue derrotado por Auger-Aliassime con parciales de 6-4 y 6-2.

No obstante, antes y durante el torneo sí se han presentado eventos que los fans del tenis han recibido con asombro.

El primero de ellos fue el anuncio de la no participación de Carlos Alcaraz, tan solo una semana antes del comienzo del abierto. El número uno del mundo advirtió molestias en uno de sus tobillos luego de que sufriera una torcedura en el ATP 500 de Tokio, el torneo inmediatamente anterior a Shanghái.

Pese a que el español logró ganar dicha competencia en Japón, las molestias en su tobillo no desaparecieron.

Por otra parte, Jannik Sinner cayó sorpresivamente ante Tallon Griekspoor, el jugador de Países Bajos, venció al número dos del mundo luego de que este se retirara acusando calambres, el encuentro terminó 7-6 (3), 5-7, 2-3.

“Esta no es la forma en la que quería ganar (...) Las condiciones en Shanghái han sido brutales durante toda la semana. Pensaba que habíamos tenido un poco de suerte al jugar de tarde, sin sol, pero tras dos horas y 36 minutos, en mitad del tercer set… lo siento por él, le deseo una pronta recuperación”, declaró Griekspoor.

Finalmente, la sorpresa más reciente involucra a Alexander Zverev, al igual que Sinner, el alemán fue derrotado en la ronda de 32 por Arthur Rinderknech. Tras un partido de tres sets con parciales de 6-4 3-6 y 2-6, el número tres del mundo se despidió de China.

Así las cosas, los tres primeros en el ranking ATP no estarán en la fase final del Masters 1000 de Shanghái.

Cruces y horarios de los cuartos de final

Los cuartos de final se disputarán el jueves 9 de octubre de la siguiente forma:

Holger Rune vs. Valentin Vacherot a las 2:00 de la mañana (hora colombiana)

vs. Valentin Vacherot a las 2:00 de la mañana (hora colombiana) Z. Bergs vs. Novak Djokovic a las 5:30 de la mañana (hora colombiana)

a las 5:30 de la mañana (hora colombiana) Daniil Medvedev vs. Alex de Minaur a las 7:00 de la noche (hora colombiana)

a las 7:00 de la noche (hora colombiana) Arthur Rinderknech vs. Felix Auger Aliassime a las 7:00 de la noche (hora colombiana)

Horario de las semifinales

Las semifinales se disputarán el sábado 11 de octubre (horario por confirmar)

Horario de la final

La gran final del abierto de Shanghái se jugará el domingo 12 de octubre (horario por confirmar)

Tenga en cuenta que los horarios presentados corresponden a los partidos de la categoría masculino individual y que estos pueden generar modificaciones por cuestiones climáticas y/o de organización del torneo.

¿Por dónde ver los partidos finales del abierto?

Todos los formatos de la competición de Madrid se podrán ver a través de ESPN y Disney +.

