Independiente Santa Fe cayó 1-0 ante Corinthians y quedó eliminado de la Copa Libertadores Femenina

Independiente Santa Fe perdió 1-0 ante Corinthians y fue eliminado de la Copa Libertadores Femenina. Foto: Tomada del perfil de X @LeonasSantaFe

Este miércoles, 8 de octubre de 2025, Independiente Santa Fe tuvo su tercera salida en la Copa Libertadores Femenina, sin embargo, no mostró su mejor versión y fue superado en el juego.

En la tercera fecha del grupo A, Independiente Santa Fe cayó 1-0 ante Corinthians. El gol del equipo brasileño llegó en el minuto 12 y fue obra de la volante Gabi Zanotti.

🏢⚽ Gabi Zanotti abre o placar para As Brabas



CONMEBOL #LibertadoresFEMEnVIVO | #LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/KRWdAzPIuC — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 8, 2025

Con este resultado, Independiente Santa Fe finalizó tercero del grupo A con tres puntos, por detrás de Corinthians e Independiente del Valle, ambos clasificados a cuartos de final con siete unidades. El último lugar es para Always Ready que terminó su participación y sin puntos.

La pronta eliminación de Independiente Santa Fe es un duro golpe para el fútbol femenino colombiano, ya que se tenía la ilusión de mejorar su participación y alzarse con el título, tras los subtítulos de 2021 y 2024, perdiendo en ambas ediciones ante su rival de hoy Corinthians.

De esta manera, los primeros dos cruces de los cuartos de final de la Copa Libertadores son Ferroviária vs. Independiente del Valle y Corinthians vs. Boca Juniors.

Deportivo Cali va por la clasificación

Por otra parte, las ‘azucareras’, el otro equipo colombiano en la competición, tendrán su tercera salida en el certamen continental. Deportivo Cali se enfrenta a Universidad de Chile, luego de debutar con un empate 1-1 frente a Libertad de Paraguay y superar 1-0 a Nacional de Uruguay.

El compromiso será este jueves 9 de octubre y se disputará en el estadio Florencio Sola a las 2:00 p.m. Las azucareras hacen parte del grupo D, donde se ubican en la primera casilla con cuatro puntos y con un empate asegurará su clasificación a cuartos de final.

Escuche W Radio en vivo aquí: