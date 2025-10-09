“Me parece una buena noticia”: MinInterior Benedetti tras confirmarse consulta del Pacto Históric

Tras la confirmación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, de que sí habrá consulta del Pacto Histórico el próximo 26 de octubre para elegir a sus candidatos al Congreso y a su aspirante a la Presidencia, el ministro del Interior Armando Benedetti respondió tras conocerse el concepto para llevarse a cabo el mecanismo. En un corto mensaje, dijo:

Lea también: Registraduría autorizó consulta del Pacto Histórico en octubre

“La Registraduría dio vía libre a la consulta. Me parece una buena noticia: todo lo que se haga por la democracia, por consultar al pueblo, es lo que realmente se debe hacer. Ahí lo que había era que subsanar realmente las inscripciones y ya todo está listo para la consulta”.

Según el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, el Tribunal Superior de Bogotá no les ordenó suspender el proceso, pese a que se declaró improcedente la tutela que les permitió inscribir candidatos. Igualmente, dijo que el Pacto Histórico realizó la inscripción en el marco del calendario electoral.

“La consulta fue solicitada por varios partidos, los cuales dentro del término legal (26 de septiembre) ratificaron su intención de realizarla e inscribieron sus candidatos, en consecuencia, la inscripción no es consecuencia de la medida provisional sino de la solicitud de los partidos Polo Democrático alternativo, unión patriótica y comunista colombiano”, señaló Suárez

De igual manera, señaló que la consulta no se ha suspendido por ningún órgano judicial y, por esta razón, “se debe avanzar en su organización logística”. El anuncio fue hecho luego de un encuentro que sostuvo hoy el registrador delegado en lo electoral con los representantes legales de los partidos y movimientos políticos Colombia Humana, Comunista Colombiano, Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica.