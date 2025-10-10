¿Cómo será el pico y placa el lunes festivo 13 de octubre? Cambios en Bogotá y alrededores

Bogotá

Octubre, además de la semana de receso estudiantil, una de las fechas más esperadas por todos los colombianos, también cuenta con un día festivo. Un día más para descansar.

El único día festivo en el mes de octubre se celebrará el próximo lunes 13 de octubre como parte de la conmemoración al Día de la raza.

Según la Alcaldía de Bogotá, para esta fecha se conmemora “la diversidad de etnias presentes en el territorio colombiano a lo largo de su historia”.

Esta celebración se debe al Día de la raza, que se remonta a inicios del siglo XX, pero de forma no oficial. En el 1913 el presidente de la Unión Ibero-Americana Faustino Rodríguez-San Petro eligió el día 12 de octubre como Fiesta de la Raza, con el propósito de unificar la celebración de este día en España e Iberoamérica; no obstante a partir de 1915 se denominó Día de la Raza.

¿Cómo funcionará el pico y placa en Bogotá este festivo del 13 de octubre?

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que el pico y placa regional SÍ se aplicará con normalidad este lunes festivo, 13 de octubre. Así funciona:

Entre las 12:00 del mediodía y las 4:00 de la tarde solo podrán ingresar a Bogotá los carros particulares de placa que finalizan en número par: 0, 2, 4, 6 y 8.

Mientras que de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche, el ingreso será únicamente para carros cuya placa termina en número impar: 1, 3, 5, 7 y 9.

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

¿Cuáles son las vías donde opera el pico y placa regional en Bogotá?

Este lunes festivo, 13 de octubre, el pico y placa regional operará de la siguiente manera:

Autopista Norte: desde el peaje Andes hasta el portal Norte del sistema TransMilenio en sentido norte-sur. Autopista Sur: desde el límite municipal de Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Avenida Centenario (calle 13): desde el Río Bogotá hasta la avenida Ciudad de Cali (carrera 86) en sentido occidente a oriente. Calle 80: desde el Puente de Guadua hasta el Portal 80 del sistema TransMilenio en sentido occidente a oriente. Carrera Séptima: desde la calle 245 hasta la calle 183 en sentido norte a sur. Avenida Boyacá - vía al Llano: desde el túnel Argelino Durán Quintero hasta la antigua vía al Llano en sentido sur a norte. Vía Suba - Cota: desde el Río Bogotá hasta la avenida calle 170 en sentido norte a sur. Vía a La Calera: desde el peaje Patios hasta la avenida carrera Séptima en sentido oriente a occidente. Vía a Choachí: desde la vía a Monserrate hasta la avenida Circunvalar en sentido oriente a occidente.

