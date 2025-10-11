MinTrabajo por cierre de buques de operadora de Van Camps: hallaron violación a normas de salud

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, pasó por los micrófonos de W Fin De Semana para hablar sobre las irregularidades que hallaron en tres buques de la empresa operadora de atún Van Camps.

“Encontramos condiciones físicas y locativas en un absoluto estado de precariedad, lo que no garantiza un entorno seguro para los trabajadores”, afirmó.

Esto llevó a que tomaran la decisión de cerrar temporalmente (10 días) esos tres barcos porque incumplían con las condiciones de salud y seguridad.

“Encontramos de posibles indicios de intermediación laboral ilegal internacional”, mencionó. Además, señaló que una empresa registrada en Panmá era la que se encargaba de pagar los salarios de los trabajadores.

¿Qué irregularidades encontraron en los tres barcos?

Según lo mencionó el ministro Sanguino, son varias las violaciones a las normas de salud y de seguridad que encontraron:

Rutas con riesgos de caídas

Sustancias sin ningún orden

Instalaciones mal ventiladas

Dormitorios en hacinamiento

Medicamentos dispersos

Varios trabajadores de más de 60 y 70 años

Trabajadores no cuentan con capacitación en su trabajo

Finalmente, afirmó que las condiciones en la que se encontraban los busques podrían poner en riesgo la salud de los consumidores.