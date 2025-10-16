Autoridades intentan restablecer movilidad en vía Buga–Buenaventura tras bloqueo

Los bloqueos en la vía Buga–Buenaventura completan más de 48 horas y siguen generando complicaciones en la movilidad y el transporte de carga hacia el puerto.

Desde la Policía de Tránsito y Transporte informan que trabajan para habilitar el paso de manera permanente. Sin embargo, advierten que algunas personas están atacando a la fuerza pública con explosivos artesanales.

Las protestas son lideradas por comunidades indígenas que reclaman el cumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno Nacional y la atención a la crisis humanitaria en la región.

Mientras tanto, decenas de vehículos permanecen represados en ambos sentidos, afectando tanto el transporte de mercancías como el desplazamiento de viajeros.

El bloqueo también empezó a afectar el suministro de gas natural en Buenaventura. Gases de Occidente informó que, ante la imposibilidad de paso de los camiones que abastecen el combustible, se presenta restricción en el servicio.

Por su parte, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Fenavi Valle, manifestó su preocupación por los efectos de los bloqueos en esta vía que es clave para el transporte de insumos y productos del sector avícola regional.

Ante la situación, el Comité Intergremial del Valle hizo un llamado al diálogo de las partes.

