Corte Suprema confirma condena contra Nilton Córdoba por ‘Cartel de la Toga’ y ordena su captura

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 4 años y 9 meses de cárcel en contra del ex representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, por el escándalo de sobornos del Cartel de la Toga.

Además, la Sala ordenó la captura inmediata del excongresista del Partido Liberal para que pague la pena en prisión, al confirmar la medida de aseguramiento que le había sido impuesta a Córdoba Manyoma en primera instancia, en donde no se le concedieron beneficios.

Para la Corte Suprema, se logró probar más allá de cualquier duda, que Nilton Córdoba entregó más de 200 millones de pesos a Camilo Andrés Ruiz, exmagistrado auxiliar del despacho de Gustavo Malo, en un acuerdo espurio y criminal con Luis Gustavo Moreno, quien era uno de los emisarios de los magistrados para pedir sobornos.

Según lo establecido a partir de las propias confesiones de Luis Gustavo Moreno y Camilo Andrés Ruiz, Córdoba Manyoma accedió a entregar un soborno total por 800 millones de pesos que se iban a ir desembolsando, para evitar una orden de captura en su contra y frenar otros procesos.

En ese momento del acuerdo delincuencial, el congresista era investigado penalmente por irregularidades en la construcción de la sede de la Alcaldía de Medio Baudó y también por presunto lavado de activos por extracción ilegal de oro por parte de organizaciones criminales.

“Las pruebas analizadas permiten obtener la convicción de que el procesado actuó con dolo, es decir, que con conocimiento y voluntad decidió entregar, por intermedio de su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, multimillonarios recursos en efectivo al magistrado auxiliar de la Corte Camilo Andrés Ruiz a cambio de que este de manera ilegal realizara actuaciones contrarias a sus deberes oficiales, dilatando el trámite de los procesos a su cargo contra el parlamentario CÓRDOBA MANYOMA” se lee en el fallo de 160 páginas.

La condena fue proferida por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

