Ministerio de Educación abrió vacantes de empleo: busca docentes y directivos; ¿cómo inscribirse?

El Ministerio de Educación abrió una convocatoria de empleo para quienes quieran hacer parte de esta cartera y trabajar por el fortalecimiento de la calidad de la educación superior.

De acuerdo con la entidad, el Ministerio está en busca de docentes, investigadores y directivos académicos que se comprometan con la excelencia educativa.

Esta convocatoria tiene el objetivo de “ampliar y diversificar los equipos evaluadores que acompañan los procesos de verificación, acreditación y mejora continua de las instituciones y programas académicos del país“.

Todos los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 31 de octubre de 2025.

¿Qué perfiles están buscando?

El Ministerio de Educación está en busca de:

Actualización del Repositorio de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación

Perfil requerido:

Profesor universitario con título de maestría (mínimo).

Más de cinco años de experiencia en educación superior.

Deseable experiencia investigativa.

Banco Elegibles de las Salas de Evaluación de la CONACES

Dirigida a profesionales que deseen contribuir en procesos como autorización de programas de formación complementaria para escuelas normales superiores, registro calificado y sus modificaciones y la convalidación de títulos obtenidos en el exterior.

Campos de educación:

Educación

Artes y Humanidades

Ciencias Sociales, Periodismo e Información

Ciencias Naturales

Matemáticas y Estadística

TIC

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Veterinaria

Salud y Bienestar

Educación Técnica Profesional y Tecnológica

Para este proceso se establecieron las siguientes etapas:

Registro y cargue de documentos. Verificación de requisitos habilitantes. Prueba de conocimientos (eliminatoria). Entrevista, preselección y publicación de resultados.

Fortalecimiento del banco de Pares Académicos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior

Buscan docentes para el apoyo en los trámites asociados al registro calificado de programas de educación superior y convalidaciones de títulos de educación superior otorgados en el exterior.

“Esta invitación representa una oportunidad para que profesionales con trayectoria y compromiso académico contribuyan activamente al fortalecimiento de la calidad educativa en Colombia, participando en procesos de evaluación rigurosos y contextualizados", detalla el MinEducación.

Requisitos para inscribirse

Contar con título de educación superior en cualquiera de los siguientes niveles:

en cualquiera de los siguientes niveles: Especialización técnica profesional



Especialización tecnológica



Especialización universitaria



Especialidad médico quirúrgica



Maestría



Doctorado

Acreditar experiencia académica continua o discontinua dentro de los últimos 10 años , mediante al menos una de las siguientes condiciones:

, mediante al menos una de las siguientes condiciones: Siete años como docente en programas de educación superior en una o varias modalidades.



Siete años en cargos de dirección académica o institucional en educación superior.



Siete años en diseño o gestión curricular de programas de pregrado o posgrado.

¿Cómo inscribirse?

Primero, deberá ingresar al portal oficial de convocatorias del Ministerio de Educación. Luego, elija el proceso en el que se quiere inscribir. Posteriormente, diríjase a la parte inferior y haga clic en ‘Inscribirse aquí.

En esta nueva pestaña, seleccione ‘Realizar inscripción’.

Complete todos los campos del formulario y guarde el registro.

Debe esperar que los documentos sean revisados por la cartera y una vez tengan la decisión de este primer filtro, le llegará la debida notificación a su correo electrónico o le comunicarán a través de llamada telefónica.