¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20? Horario, por donde ver y rival

El miércoles, 15 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 disputó las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, ante Argentina.

No obstante, el combinado nacional cayó derrotado 1- 0 ante Argentina. Algo que dejó en evidencia la dependencia del equipo de Cesar Torres a Néiser Villareal quien se perdió el partido por acumulación de amarillas y a Joel Canchimbo que se retiró tras una lesión sufrida en el juego.

Pese a la derrota, la Selección Colombia Sub- 20 aún deberá jugar un último encuentro, esta vez, por el tercer lugar de la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuándo es el partido por el tercer puesto de la Selección Colombia Sub-20?

El compromiso entre Colombia y Francia se llevará a cabo el próximo sábado, 18 de octubre, a partir de las 2:00 de la tarde, hora colombiana.

¿Dónde ver el partido dela Selección Colombia Sub-20?

La competencia de Colombia vs. Francia será transmitida por Gol Caracol y RCN Televisión. Sin embargo, usted tendrá todos los detalles del juego al término del partido en el portal de W Radio: momentos destacados, crónica, goles y más.

¿Néiser Villarreal podrá jugar?

Cabe recordar que el goleador de la Selección Colombia no pudo jugar ante Argentina debido a acumulación de tarjetas amarillas.

Para esta ocasión, Villarreal ya cumplió con su sanción y muy seguramente será el ‘nueve’ titular de la tricolor.

Asimismo, el jugador formado en Millonarios buscará quedarse con la bota de oro del Mundial. Actualmente, cuenta con 5 goles anotados, los mismos que su competencia, el francés Lucas Michel

¿Cuál ha sido el mejor resultado de Colombia en un Mundial Sub-20?

Esta será la segunda vez en que la Selección Colombia juegue un partido por el tercer puesto de un Mundial Sub-20, la primera ocasión fue en el año 2003 en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos.

En dicha ocasión, los ‘cafeteros’ eran dirigidos por Reinaldo Rueda y finalizaron segundos en la fase de grupos por detrás de Japón.

En los octavos de final, la Selección venció a Irlanda 3 a 2 en el tiempo suplementario. Una vez en cuartos de final, Colombia derrotó a la selección local por 1 a 0.

En las semifinales, el combinado nacional cayó ante España por la mínima, en dicha Selección española se encontraban jugadores como: Andrés Iniesta, Vitolo, Tello y Juanfran.

Finalmente, en el encuentro por el tercer puesto, Colombia se midió ante la Argentina de Tevez, Fernando Cavenaghi, Javier Mascherano, Pablo Zabaleta, etc. El encuentro finalizó con la victoria de la tricolor por la mínima.